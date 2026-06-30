RTL: Эйфелева башня увеличилась на 10 сантиметров из-за жары

Эксперт отметил, что использованное при строительстве пудлинговое железо расширяется под воздействием тепла и снова сжимается при охлаждении. Несмотря на такие изменения, процесс остается практически незаметным для посетителей и не влияет на устойчивость знаменитого сооружения.