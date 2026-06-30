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RTL: Эйфелева башня увеличилась на 10 сантиметров из-за жары

Эйфелева башня увеличилась примерно на десять сантиметров в высоту из-за сильной жары.

Источник: Аргументы и факты

Во время сильной жары Эйфелева башня становится выше примерно на десять сантиметров, сообщает радиостанция RTL. Как пояснил инженер и архитектор Бертран Лемуан, это связано с естественным тепловым расширением металла, из которого изготовлена конструкция.

По словам специалиста, изменение высоты происходит при значительных колебаниях температуры — от зимних морозов до летнего зноя. В среднем металлическая конструкция прибавляет около двух сантиметров на каждые десять градусов повышения температуры.

Эксперт отметил, что использованное при строительстве пудлинговое железо расширяется под воздействием тепла и снова сжимается при охлаждении. Несмотря на такие изменения, процесс остается практически незаметным для посетителей и не влияет на устойчивость знаменитого сооружения.

Ранее сообщалось, что аномальная жара в Европе приводит к оплавлению городских светофоров и разрушению дорожного покрытия.