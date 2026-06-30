RTL: Эйфелева башня увеличилась на 10 сантиметров из-за жары

Во время сильной жары Эйфелева башня становится выше примерно на десять сантиметров, сообщает радиостанция RTL. Как пояснил инженер и архитектор Бертран Лемуан, это связано с естественным тепловым расширением металла, из которого изготовлена конструкция.
По словам специалиста, изменение высоты происходит при значительных колебаниях температуры — от зимних морозов до летнего зноя. В среднем металлическая конструкция прибавляет около двух сантиметров на каждые десять градусов повышения температуры.
Эксперт отметил, что использованное при строительстве пудлинговое железо расширяется под воздействием тепла и снова сжимается при охлаждении. Несмотря на такие изменения, процесс остается практически незаметным для посетителей и не влияет на устойчивость знаменитого сооружения.
Ранее сообщалось, что аномальная жара в Европе приводит к оплавлению городских светофоров и разрушению дорожного покрытия.