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Новосибирцам рассказали, что делать при оформлении займа мошенниками

Если на момент преступления гражданин успел установить самозапрет на кредиты, незаконный договор аннулируется по заявлению.

Источник: Аргументы и факты

В МВД России разъяснили алгоритм действий для жертв мошенников, оформивших микрозайм на чужое имя. Если на момент преступления гражданин успел установить самозапрет на кредиты, незаконный договор аннулируется по заявлению в микрофинансовую организацию или бюро кредитных историй.

При отсутствии такого запрета необходимо параллельно подать жалобу в МФО, заявление в полицию и уведомить Банк России. После возбуждения уголовного дела справку из правоохранительных органов нужно предоставить займодавцу для немедленного прекращения начисления процентов и взыскания долга.

В случае отказа полиции в возбуждении дела оспорить навязанный заем и признать его недействительным пострадавшему придется уже в судебном порядке.