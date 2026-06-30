Новосибирцам рассказали, что делать при оформлении займа мошенниками

В МВД России разъяснили алгоритм действий для жертв мошенников, оформивших микрозайм на чужое имя. Если на момент преступления гражданин успел установить самозапрет на кредиты, незаконный договор аннулируется по заявлению в микрофинансовую организацию или бюро кредитных историй.