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Девочки погибли в массовом ДТП в Туркестанской области

В Туркестанской области расследуют жуткую аварию, где погибли пятеро детей, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Все дети оказались друг другу родственниками, передает «КТК». ДТП произошло на проселочной дороге. Автомобиль не вписался в поворот и на полном ходу врезался в дерево.

Трагедия произошла 27 июня вблизи села Енбекши. Удар о дерево был такой силы, что машину буквально разорвало пополам. От полученных травм на месте скончались сразу пять девочек. Выжил только один подросток, сейчас он в реанимации.

«По факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли пять человек и один травмирован, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, водитель автомобиля, не справившись с рулевым управлением, совершила наезд на придорожное дерево», — рассказали журналистам телеканала в региональном Департаменте полиции.

Со слов очевидцев, за рулем находилась выпускница школы.

26 июня вечером на 432-м километре автодороги «Алматы — Усть-Каменогорск» произошло ДТП, повлекшее также смерть пяти человек.