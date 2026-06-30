Новосибирцам перечислили главные психологические сценарии мошенников

В МВД России проанализировали уголовные дела за первое полугодие 2026 года и выяснили, что большинство мошеннических схем построены на психологическом давлении: аферисты играют на страхе, чувстве срочности и желании легкой наживы.
Одной из самых популярных остается схема с «безопасным счетом», когда злоумышленники звонят от имени банков или полиции, пугают жертву попыткой хищения или уголовной ответственностью и убеждают перевести деньги или передать их курьеру.
Не менее распространены псевдоинвестиции в криптовалюту, ценные бумаги и ИИ-платформы, где после мелких выплат жертву заманивают на все более крупные вложения.
Кроме того, мошенники активно притворяются зарубежными работодателями, продавцами дешевых авто и недвижимости, а также организаторами несуществующих выигрышей, требуя предоплату или страховку.