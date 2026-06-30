Мужчина в Воронеже вырвал ногти и разбил телефон девушке в клубе

В Воронеже мужчина вырвал девушке ногти и разбил ее телефон во время ссоры в ночном клубе. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел в арт-пространстве «Винзавод». 24-летняя Алевтина с подругой случайно задели на танцполе 28-летнюю Зою, которая пролила коктейль. Подруги извинились и предложили купить новый напиток, но, по их словам, услышали грубый отказ и оскорбления.
Когда девушки собирались уезжать, они встретили Зою с мужем — 28-летним Захаром. Он решил заступиться за супругу, началась перепалка. Алевтина достала телефон, чтобы снять происходящее, но, по ее словам, Захар вырвал гаджет вместе с тремя ногтями. Смартфон разбился об асфальт.
Девушка написала заявление в полицию. Она также утверждает, что пара угрожала связями и говорила, что им ничего не будет, говорится в сообщении.
29 мая в Оренбурге 28-летний мужчина догнал и избил 46-летнюю женщину за то, что та отказалась с ним познакомиться.