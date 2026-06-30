Мужчина в Воронеже вырвал ногти и разбил телефон девушке в клубе

Когда девушки собирались уезжать, они встретили Зою с мужем — 28-летним Захаром. Он решил заступиться за супругу, началась перепалка. Алевтина достала телефон, чтобы снять происходящее, но, по ее словам, Захар вырвал гаджет вместе с тремя ногтями. Смартфон разбился об асфальт.