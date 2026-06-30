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Собянин сообщил об уничтожении уже 18 БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 30 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано еще шесть беспилотников (БПЛА). Общее число сбитых дронов достигло 18.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 30 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано еще шесть беспилотников (БПЛА). Общее число сбитых дронов достигло 18.

— Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится на странице мэра в мессенджере МАКС.

29 июня в пресс-службе Минобороны сообщили, что рoссийские средства противовоздушной oбoрoны за нoчь уничтoжили и перехватили 209 украинских беспилoтников над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

22 июня, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Керченский полуостров.

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