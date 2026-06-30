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Собянин сообщил об уничтожении уже 20 летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два вражеских беспилотника (БПЛА) на подлете к столице. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два вражеских беспилотника (БПЛА) на подлете к столице. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сбиты еще два вражеских беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в МАКС.

Так, общее число сбитых дронов достигло 20.

24 июня в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 323 украинских дрона над российскими регионами. Тем же утром Севастополь временно остался без электроснабжения из-за атаки украинской армии по энергетической инфраструктуре.

26 июня беспилотник Вооруженных сил Украины также атаковал скорую помощь в Каховском округе Херсонской области. В результате удара погибла женщина-фельдшер.

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