Торговля водительскими удостоверениями в спецЦОНе: новые подробности

По данным областной прокуратуры, они целенаправленно искали граждан, желающих получить водительские права без сдачи экзаменов. Для прохождения теоретического тестирования им выдавали специальные камеры и другое оборудование, с помощью которого можно было получать правильные ответы. Об этом передает «24.kz».