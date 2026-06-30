Собянин сообщил об отражении атаки уже 23 направлявшихся к Москве БПЛА

Сбито еще три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. В общей сложности это уже 23-й ликвидированный БПЛА. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.
29 июня в Каховке Херсонской области в результате минометного обстрела многоквартирного дома пострадал пожилой мужчина. Кроме того, несколько квартир были полностью уничтожены огнем, также поврежден газопровод.
28 июня глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские дроны нанесли удар по автобусному парку, в результате чего были уничтожены 14 школьных автобусов.