В Новосибирской области за неделю вдвое выросло число погибших в ДТП

Кроме того, в регионе продолжается работа по выявлению случаев использования питбайков на дорогах общего пользования. За прошедшую неделю сотрудники ГАИ задержали десять подростков, управляющих кроссовыми мотоциклами. В отношении детей и их родителей было составлено 13 административных протоколов. Восемь питбайков были изъяты и помещены на спецстоянку.