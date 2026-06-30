В Новосибирской области за неделю вдвое выросло число погибших в ДТП

На территории региона за период с 22 по 28 июня произошло 55 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях погибло шесть человек, а ещё 57 получили травмы. Об этом сообщил начальник областного управления МВД Андрей Кульков.
По его оценке, увеличилось как общее число ДТП, так и количество пострадавших в них людей.
Кульков также сообщил, что в 14 ДТП участвовали водители, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. В результате этих аварий пять человек получили травмы. Кроме того, 32 аварии произошли по вине водителей, не имеющих права управлять транспортным средством.
Кроме того, в регионе продолжается работа по выявлению случаев использования питбайков на дорогах общего пользования. За прошедшую неделю сотрудники ГАИ задержали десять подростков, управляющих кроссовыми мотоциклами. В отношении детей и их родителей было составлено 13 административных протоколов. Восемь питбайков были изъяты и помещены на спецстоянку.
Ранее мы рассказывали, что водитель «легковушки» выехал на встречку в центре Новосибирска и сбежал после ДТП.
Татьяна Картавых