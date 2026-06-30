Собянин сообщил об отражении атаки уже 28 направлявшихся к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще пять беспилотников (БПЛА) на подлете к столице. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Отражена атака еще пяти БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в МАКС.
Так, общее число сбитых дронов достигло 28.
27 июня украинский беспилотник ударил по точке быстрого питания на центральном рынке в Сватово ЛНР. В результате ранения получили четыре человека: двое мужчин и две женщины.
Утром 22 июня Воронеж был атакован украинскими ракетами. По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, повреждены производственные объекты одного из предприятий города. Кроме того, повреждения получили многоквартирные дома и десятки машин.