Против жителя Осинского района возбудили уголовное дело за повторное пьяное вождение

Однако данный факт не остановил автолюбителя от повторного употребления алкоголя перед тем, как сесть за руль. На этот раз против него возбудили уголовное дело и назначили выплатить штраф в размере 210 тысяч рублей. Автомобиль у мужчины изъяли и передали в доход государства.