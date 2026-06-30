Против жителя Осинского района возбудили уголовное дело за повторное пьяное вождение

IrkutskMedia, 30 июня. В Осинском районе 62-летнего водителя повторно задержали за передвижение в нетрезвом виде. Из-за нарушения административное наказание превратилось в уголовное дело.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП России, ранее нарушителя уже останавливали сотрудники ДПС. Разбирательства показали, что за рулём мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его привлекли к административной ответственности.
Однако данный факт не остановил автолюбителя от повторного употребления алкоголя перед тем, как сесть за руль. На этот раз против него возбудили уголовное дело и назначили выплатить штраф в размере 210 тысяч рублей. Автомобиль у мужчины изъяли и передали в доход государства.
Ранее агентство рассказывало, что в Иркутском районе у повторно пойманного пьяным за рулем пенсионера конфисковали авто. Также мужчине назначили 60 часов обязательных работ, на полтора года лишили права управления транспортными средствами.