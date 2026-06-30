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Силы ПВО уничтожили 16-й беспилотник ВСУ на подлёте к Москве с начала суток

Общее количество украинских дронов, сбитых на подлёте к столице за ночь, достигло 16. Информацию об этом ночью 30 июня привёл мэр Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Отражена атака ещё пяти БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в мессенджере «Макс» в 04:17.

Ранее было известно об уничтожении 11 беспилотников.

В Москве регулярно подчёркивают, что атаки БПЛА на мирных граждан — это провокационная тактика Киева. Её цель — создать шум, отвлекая внимание от неудач на линии боевого соприкосновения. Официальные лица отмечают высокую эффективность столичной ПВО. Все вражеские цели оперативно выявляются и поражаются. В качестве ответа военные РФ наносят удары непосредственно по точкам запуска и производственным мощностям, где собирают эти дроны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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