Силы ПВО уничтожили 16-й беспилотник ВСУ на подлёте к Москве с начала суток

«Отражена атака ещё пяти БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в мессенджере «Макс» в 04:17.
Ранее было известно об уничтожении 11 беспилотников.
В Москве регулярно подчёркивают, что атаки БПЛА на мирных граждан — это провокационная тактика Киева. Её цель — создать шум, отвлекая внимание от неудач на линии боевого соприкосновения. Официальные лица отмечают высокую эффективность столичной ПВО. Все вражеские цели оперативно выявляются и поражаются. В качестве ответа военные РФ наносят удары непосредственно по точкам запуска и производственным мощностям, где собирают эти дроны.
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