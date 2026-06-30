В Москве регулярно подчёркивают, что атаки БПЛА на мирных граждан — это провокационная тактика Киева. Её цель — создать шум, отвлекая внимание от неудач на линии боевого соприкосновения. Официальные лица отмечают высокую эффективность столичной ПВО. Все вражеские цели оперативно выявляются и поражаются. В качестве ответа военные РФ наносят удары непосредственно по точкам запуска и производственным мощностям, где собирают эти дроны.