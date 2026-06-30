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В Новороссийске объявляли угрозу атаки безэкипажных катеров

В Новороссийске Краснодарского края была объявлена угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко ночью 30 июня.

Источник: Life.ru

«В Новороссийске по береговой линии звучит сирена — сигнал “Внимание всем”. Атака безэкипажных катеров (БЭК). В районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской движение транспорта перекрыто! Запрещено осуществлять прогулки по набережной!» — говорится в сообщении.

Через 20 минут (в 03:07) угроза атаки безэкипажных катеров была отменена, также открыли движение. Отмена сигнала угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена в 03:29 мск.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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