В Новороссийске объявляли угрозу атаки безэкипажных катеров

«В Новороссийске по береговой линии звучит сирена — сигнал “Внимание всем”. Атака безэкипажных катеров (БЭК). В районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской движение транспорта перекрыто! Запрещено осуществлять прогулки по набережной!» — говорится в сообщении.
Через 20 минут (в 03:07) угроза атаки безэкипажных катеров была отменена, также открыли движение. Отмена сигнала угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена в 03:29 мск.
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