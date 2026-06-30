На Камчатке авария с автобусом привела к пробке на дороге

Напомним, 25 июня в городе Тынде Амурской области произошла авария с пассажирским автобусом. В региональном управлении СК РФ уточнили, что водитель транспортного средства допустил наезд на бордюрный камень. В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе 15-летняя девочка-подросток.