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На Камчатке авария с автобусом привела к пробке на дороге

В Петропавловске-Камчатском после ДТП с автобусом образовалась пробка на дороге.

Источник: Аргументы и факты

Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в Петропавловске-Камчатском, сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях.

Свидетели инцидента рассказали, что после ДТП на дороге якобы образовалась многокилометровая пробка. Сведений о пострадавших нет. Информация о случившемся уточняется.

Напомним, 25 июня в городе Тынде Амурской области произошла авария с пассажирским автобусом. В региональном управлении СК РФ уточнили, что водитель транспортного средства допустил наезд на бордюрный камень. В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе 15-летняя девочка-подросток.