В Иркутском районе возбудили дело о продаже земель лесного фонда под видом дачных участков

Напомним, в Иркутске возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Установлено, что в 2021 году неким физическим лицом на основании постановлений регионального Минимущества оформлены в собственность два земельных участка под ИЖС на территории Маркова Иркутского района, которые впоследующем были проданы третьим лицам.