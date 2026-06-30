В Иркутском районе возбудили дело о продаже земель лесного фонда под видом дачных участков

IrkutskMedia, 30 июня. По материалам прокуратуры Иркутского района возбуждено уголовное дело о мошенничестве при распоряжении землями лесного фонда. Надзорный орган установил, что в 2023 году четырем гражданам продали землю под видом участков дачного некоммерческого товарищества.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, во время проверки выяснилось, что проданные участки находились на землях лесного фонда Иркутского лесничества, которые являются федеральной собственностью. Таким образом, был установлен факт фиктивной продажи государственных земель лесного фонда при отсутствии документов, дающих право распоряжаться этими объектами недвижимости.
В результате противоправных действий покупателям был причинен ущерб на сумму более 4,6 млн рублей.
Материалы проверки прокуратура направила в органы полиции для решения вопроса об уголовном преследовании. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.
Напомним, в Иркутске возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Установлено, что в 2021 году неким физическим лицом на основании постановлений регионального Минимущества оформлены в собственность два земельных участка под ИЖС на территории Маркова Иркутского района, которые впоследующем были проданы третьим лицам.