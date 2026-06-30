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Собянин сообщил об уничтожении уже 33 летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще пять вражеских беспилотников (БПЛА) на подлете к столице. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще пять вражеских беспилотников (БПЛА) на подлете к столице. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков, — написал глава города в МАКС.

Так, общее число сбитых дронов достигло 33.

Утром 29 июня Министерство обороны отчиталось, что средства противовоздушной oбoрoны за нoчь уничтoжили и перехватили 209 украинских беспилoтников над регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

28 июня глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские дроны нанесли удар по автобусному парку, в результате чего были уничтожены 14 школьных автобусов.

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