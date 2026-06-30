Le Figaro: среди пострадавших в Монако может быть украинский олигарх

Среди пострадавших при взрыве в Монако может находиться украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и члены его семьи. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Ранее предприниматель фигурировал в рейтингах самых состоятельных выходцев из Украины, однако несколько лет назад отказался от украинского гражданства и получил паспорт Кипра.
По данным прессы, в результате происшествия тяжелые травмы получили двое взрослых в возрасте около 50−60 лет и 13-летний подросток. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.
Глава правительства Монако Кристоф Мирман при этом отказался подтверждать сведения о национальности пострадавших, сославшись на продолжающееся расследование. Также он призвал воздержаться от преждевременных выводов относительно характера произошедшего.
Ранее мэр Ниццы Эрик Сьотти заявил, что рассматривает произошедший в Монако взрыв как террористический акт. По его словам, случившееся стало серьезной трагедией для княжества.