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Le Figaro: среди пострадавших в Монако может быть украинский олигарх

Украинский олигарх и его семья могут быть среди пострадавших в результате взрыва в Монако.

Источник: Аргументы и факты

Среди пострадавших при взрыве в Монако может находиться украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и члены его семьи. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Ранее предприниматель фигурировал в рейтингах самых состоятельных выходцев из Украины, однако несколько лет назад отказался от украинского гражданства и получил паспорт Кипра.

По данным прессы, в результате происшествия тяжелые травмы получили двое взрослых в возрасте около 50−60 лет и 13-летний подросток. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.

Глава правительства Монако Кристоф Мирман при этом отказался подтверждать сведения о национальности пострадавших, сославшись на продолжающееся расследование. Также он призвал воздержаться от преждевременных выводов относительно характера произошедшего.

Ранее мэр Ниццы Эрик Сьотти заявил, что рассматривает произошедший в Монако взрыв как террористический акт. По его словам, случившееся стало серьезной трагедией для княжества.