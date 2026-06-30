Количество отравившихся в астраханском гастрономе увеличилось до 31

Все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. Предварительной причиной массового заболевания названо употребление рыбных котлет, приобретённых в этом магазине.
Примечательно, что до этого инцидента местные жители положительно отзывались о гастрономе, отмечая, что ранее подобных случаев отравления готовой едой здесь не фиксировалось. Один из покупателей назвал продукцию магазина очень вкусной.
Госпитализация первых пациентов началась 24 июня. Спустя полтора дня после употребления пищи скончалась 62-летняя пенсионерка. Её годовалая внучка продолжает находиться в больнице.
Напомним, после инцидента в Астрахани был остановлен рыбный цех, чья продукция стала причиной отравления. Позднее стало известно, что среди отравившихся — бывший министр здравоохранения региона Павел Джуваляков.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.