Количество отравившихся в астраханском гастрономе увеличилось до 31

Количество пострадавших в результате отравления готовой продукцией в астраханском гастрономе «Михайловский» продолжает расти. По данным СУ СК по Астраханской области, число обратившихся за медицинской помощью увеличилось до 31 человека. В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что у 26 из них лабораторно подтверждён сальмонеллёз. Об этом сообщает газета «Известия».