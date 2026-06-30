Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 32

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вблизи столицы сбиты еще 12 беспилотников. Всего с начала суток силы ПВО уничтожили 28 БПЛА, летевших в направлении города.
Позднее Сергей Собянин добавили, что число сбитых беспилотников вблизи Москвы увеличилось до 32.
Росавиация в 3:45 мск сообщила, что московские аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку самолетов. Аэропорт Внуково более суток обслуживает рейсы «по согласованию с соответствующими органами».
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