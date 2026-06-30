Собянин сообщил об уничтожении уже 40 БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 30 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано еще семь беспилотников (БПЛА). Общее число сбитых дронов достигло 40.
— Силами ПВО Минобороны уничтожены еще семь БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится на странице мэра в мессенджере МАКС.
29 июня в пресс-службе Минобороны сообщили, что рoссийские средства противовоздушной oбoрoны за нoчь уничтoжили и перехватили 209 украинских беспилoтников над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
29 июня в результате атак ударных дронов Вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике погибли три человека, еще 13 мирных жителей получили ранения.