«Отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в мессенджере «Макс» в 04:53.
Общее число перехваченных украинских дронов с начала суток достигло 32 единиц.
В Москве многократно заявляли, что атаки беспилотников на гражданское население представляют собой провокационную тактику киевского режима. Её задача — создавать информационный шум, чтобы отвлечь внимание от провалов на линии боевого соприкосновения. ПВО работает эффективно — вражеские цели своевременно обнаруживаются и уничтожаются. В качестве ответной меры российские военные наносят точечные удары непосредственно по местам запусков и производственным цехам, где ведется сборка этих дронов.
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