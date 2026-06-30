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Силы ПВО уничтожили 32 дрона ВСУ на подлёте к Москве с начала суток

Силы противовоздушной обороны России уничтожили ещё четыре украинских беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. О случившемся проинформировал столичный мэр Сергей Собянин ночью 30 июня.

Источник: Life.ru

«Отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в мессенджере «Макс» в 04:53.

Общее число перехваченных украинских дронов с начала суток достигло 32 единиц.

В Москве многократно заявляли, что атаки беспилотников на гражданское население представляют собой провокационную тактику киевского режима. Её задача — создавать информационный шум, чтобы отвлечь внимание от провалов на линии боевого соприкосновения. ПВО работает эффективно — вражеские цели своевременно обнаруживаются и уничтожаются. В качестве ответной меры российские военные наносят точечные удары непосредственно по местам запусков и производственным цехам, где ведется сборка этих дронов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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