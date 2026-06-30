В Москве многократно заявляли, что атаки беспилотников на гражданское население представляют собой провокационную тактику киевского режима. Её задача — создавать информационный шум, чтобы отвлечь внимание от провалов на линии боевого соприкосновения. ПВО работает эффективно — вражеские цели своевременно обнаруживаются и уничтожаются. В качестве ответной меры российские военные наносят точечные удары непосредственно по местам запусков и производственным цехам, где ведется сборка этих дронов.