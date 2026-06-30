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Собянин: Система ПВО отразила атаку еще четырех БПЛА на подлете к Москве

Сбито еще четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. В общей сложности это уже 44-й ликвидированный БПЛА. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сбито еще четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. В общей сложности это уже 44-й ликвидированный БПЛА. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.

29 июня в Каховке Херсонской области в результате минометного обстрела многоквартирного дома пострадал пожилой мужчина. Кроме того, несколько квартир были полностью уничтожены огнем, также поврежден газопровод.

29 июня в результате атак ударных дронов Вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике погибли три человека, еще 13 мирных жителей получили ранения.

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