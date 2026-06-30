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Собянин: Средства ПВО сбили еще восемь беспилотников, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 30 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано еще восемь беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Общее число сбитых дронов достигло 52.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 30 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано еще восемь беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Общее число сбитых дронов достигло 52.

— Уничтожены еще восемь БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится на странице мэра в мессенджере МАКС.

28 июня глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские дроны нанесли удар по автобусному парку, в результате чего были уничтожены 14 школьных автобусов.

24 июня в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 323 украинских дрона над российскими регионами. Тем же утром Севастополь временно остался без электроснабжения из-за атаки украинской армии по энергетической инфраструктуре.

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