Собянин: Средства ПВО сбили еще восемь беспилотников, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 30 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано еще восемь беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Общее число сбитых дронов достигло 52.
— Уничтожены еще восемь БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится на странице мэра в мессенджере МАКС.
28 июня глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские дроны нанесли удар по автобусному парку, в результате чего были уничтожены 14 школьных автобусов.
24 июня в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 323 украинских дрона над российскими регионами. Тем же утром Севастополь временно остался без электроснабжения из-за атаки украинской армии по энергетической инфраструктуре.