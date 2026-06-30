Собянин: Средства ПВО сбили еще восемь беспилотников, летевших на Москву

24 июня в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 323 украинских дрона над российскими регионами. Тем же утром Севастополь временно остался без электроснабжения из-за атаки украинской армии по энергетической инфраструктуре.