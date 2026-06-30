Общее число сбитых под Москвой БПЛА достигло 46

«Шесть вражеских беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.
Ранее военкор Александр Коц отметил беспрецедентный характер воздушных атак на Москву. По его оценке, столица превратилась для Киева в символическую мишень — удары наносят не столько для военного эффекта, сколько для создания медийной картинки и психологического давления. Коц подчеркнул, что тактика противника изменилась: вместо отдельных налётов украинская сторона перешла к систематическому давлению, заставляя ПВО работать в режиме постоянной готовности.
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