В Красноярском крае из-за проводки полностью сгорел садовый дом

В деревне Самарка (Манско-Уярский округ) сгорел садовый дом площадью 30 квадратных метров. Тушили огонь 11 спасателей с помощью трех единиц техники. Строение сгорело полностью, но соседние не пострадали. После пожарный дознаватель установил, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Всего за минувшие сутки в Красноярском крае потушили 11 пожаров, погибших и пострадавших нет.
На оказание помощи при ДТП силы и средства МЧС России привлекались два раза. Так, в Шушенском столкнулись два легковых автомобиля. Спасателям пришлось смывать ГСМ с дорожного полотна.
Кроме того, зафиксировано одно происшествие на воде. На безымянном озере садового общества в районе поселка Манский обнаружено тело мужчины. Его извлекли из воды и передали правоохранителям.