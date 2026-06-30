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В Красноярском крае из-за проводки полностью сгорел садовый дом

В Красноярском крае за сутки потушили 11 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Самарка (Манско-Уярский округ) сгорел садовый дом площадью 30 квадратных метров. Тушили огонь 11 спасателей с помощью трех единиц техники. Строение сгорело полностью, но соседние не пострадали. После пожарный дознаватель установил, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Всего за минувшие сутки в Красноярском крае потушили 11 пожаров, погибших и пострадавших нет.

На оказание помощи при ДТП силы и средства МЧС России привлекались два раза. Так, в Шушенском столкнулись два легковых автомобиля. Спасателям пришлось смывать ГСМ с дорожного полотна.

Кроме того, зафиксировано одно происшествие на воде. На безымянном озере садового общества в районе поселка Манский обнаружено тело мужчины. Его извлекли из воды и передали правоохранителям.

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