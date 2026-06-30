Собянин: Силы ПВО уничтожили еще шесть БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще шесть вражеских беспилотников (БПЛА) на подлете к столице. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Шесть вражеских беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.
Так, общее число сбитых дронов достигло 58.
29 июня в Каховке Херсонской области в результате минометного обстрела многоквартирного дома пострадал пожилой мужчина. Кроме того, несколько квартир были полностью уничтожены огнем, также поврежден газопровод.
29 июня в пресс-службе Минобороны сообщили, что рoссийские средства противовоздушной oбoрoны за нoчь уничтoжили и перехватили 209 украинских беспилoтников над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.