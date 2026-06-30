Более 8 тыс. кв. км обследовано в поисках пропавшего в Приморье вертолёта

Поиски пропавшего в Приморье вертолёта. Видео © Пресс-служба Росавиации.
«В Приморье продолжаются поиски пропавшего 21 июня вертолёта Robinson R44 авиакомпании “Гранат” — их координирует Дальневосточное МТУ Росавиации. С начала ПСР они выполнили около 60 полетов, обследовали территорию более 8 тыс. кв. км», — говорится в сообщении.
29 июня район обследовали 14 сотрудников МЧС России вместе с кинологическими расчётами, а также 65 работников авиалесоохраны. Поиски ведутся в горной местности со сложным рельефом, из-за чего доступ к части территории затруднён. С наступлением темноты работы были прекращены и возобновятся утром 30 июня.
Напомним, Robinson R44 пропал 21 июня во время лесоавиационных работ по договору с Авиалесоохраной. За штурвалом находилась женщина-пилот Екатерина с 15-летним опытом, а её напарником был лётчик-наблюдатель Николай. После исчезновения было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлёкшем смерть двух и более человек. Позже у спасателей появилась новая зацепка. Они обнаружили возможное место пропажи вертолёта в Приморье.
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