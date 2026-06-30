Более 8 тыс. кв. км обследовано в поисках пропавшего в Приморье вертолёта

Напомним, Robinson R44 пропал 21 июня во время лесоавиационных работ по договору с Авиалесоохраной. За штурвалом находилась женщина-пилот Екатерина с 15-летним опытом, а её напарником был лётчик-наблюдатель Николай. После исчезновения было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлёкшем смерть двух и более человек. Позже у спасателей появилась новая зацепка. Они обнаружили возможное место пропажи вертолёта в Приморье.