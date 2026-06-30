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На Сахалине у побережья нескольких сёл обнаружены нефтепродукты

На западном побережье Сахалина, в Томаринском районе, зафиксировано загрязнение береговой полосы продуктами нефтепереработки. Сигнал о выбросе поступил в местную администрацию от жителей нескольких населённых пунктов.

Источник: Life.ru

Как уточнили в муниципалитете, следы вещества обнаружены в прибрежной зоне у сёл Белинское, Парусное и Красногорск.

«Установлено, что основной массив комкообразного вещества, внешне похожего на корабельный мазут, выбросило в районе сел Белинское и Парусное. Сотрудниками администрации отобраны пробы вещества для передачи в лабораторию Росприроднадзора», — заявили в администрации.

Часть загрязняющего материала уже собрана. В ближайшее время запланированы дополнительные работы по очистке побережья. При этом нефтяных плёнок на поверхности воды не обнаружено.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.