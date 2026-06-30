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Собянин сообщил об отражении атаки с полуночи уже 49 летевших к Москве БПЛА

Сбито еще три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сбито еще три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Системой ПВО Минобороны сбиты еще три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.

29 июня в пресс-службе Минобороны сообщили, что рoссийские средства противовоздушной oбoрoны за нoчь уничтoжили и перехватили 209 украинских беспилoтников над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

28 июня глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские дроны нанесли удар по автобусному парку, в результате чего были уничтожены 14 школьных автобусов.

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