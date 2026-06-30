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В Свердловской области паводок снёс мост в Нижних Сергах и затопил 48 домов

В городе Нижние Серги Свердловской области паводковые воды разрушили пешеходный мост через реку Заставка. Кроме того, затоплены 48 жилых домов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Источник: Life.ru

Паводок в Свердловской области. Видео © Telegram / Ural Mash.

Конструкция, расположенная в районе жилого дома, была уничтожена после того, как река Заставка вышла из берегов. После разрушения переправы к месту направили инженерную технику. Для расчистки русла реки работают два экскаватора и фронтальный погрузчик.

По состоянию на 30 июня паводковая ситуация в Свердловской области развивается в пределах ранее составленного прогноза. За сутки вода затопила 77 жилых домов и столько же приусадебных участков. Больше всего пострадал Нижнесергинский муниципальный район, где подтоплены 48 домовладений. Ещё 29 жилых домов оказались в зоне подтопления в муниципальном округе Первоуральск, где произошёл подъём воды на реке Петрушихе «в связи с прохождением опасных метеорологических явлений».

В общей сложности в области затопило 79 приусадебных участков и семь низководных мостов. Нарушено транспортное сообщение с 17 населёнными пунктами. В них расположено 647 домов, где проживают 1590 человек, включая 363 детей.

Напомним, 29 июня Екатеринбург столкнулся с сильным подтоплением после мощного ливня. В городе затопило улицы, дворы, дома и автомобили. В июне был побит сорокалетний региональный рекорд по количеству осадков.

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