В Свердловской области паводок снёс мост в Нижних Сергах и затопил 48 домов

По состоянию на 30 июня паводковая ситуация в Свердловской области развивается в пределах ранее составленного прогноза. За сутки вода затопила 77 жилых домов и столько же приусадебных участков. Больше всего пострадал Нижнесергинский муниципальный район, где подтоплены 48 домовладений. Ещё 29 жилых домов оказались в зоне подтопления в муниципальном округе Первоуральск, где произошёл подъём воды на реке Петрушихе «в связи с прохождением опасных метеорологических явлений».