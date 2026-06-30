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Собянин: Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один вражеский беспилотник (БПЛА) на подлете к столице. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один вражеский беспилотник (БПЛА) на подлете к столице. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сбит один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в МАКС.

27 июня украинский беспилотник ударил по точке быстрого питания на центральном рынке в Сватово ЛНР. В результате ранения получили четыре человека: двое мужчин и две женщины.

23 июня произошло возгорание на одном из предприятий в Алексеевке Белгородской области после ракетного обстрела. Огонь был оперативно потушен пожарными расчетами. Также в результате атаки повреждения получила кровля частного дома.

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