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Количество сбитых вблизи Москвы БПЛА достигло 50

Силы ПВО сбили еще 18 беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожены 50 БПЛА.

Силы ПВО сбили еще 18 беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожены 50 БПЛА.

Как уточнил мэр, на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы. О возможных последствиях атаки он не сообщал.

С 3:45 мск московские аэропорты Домодедово и Жуковский не принимают и не отправляют рейсы. Аэропорт Внуково более суток обслуживает рейсы «по согласованию с соответствующими органами».

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