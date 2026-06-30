Количество сбитых вблизи Москвы БПЛА достигло 50

Силы ПВО сбили еще 18 беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожены 50 БПЛА.
Как уточнил мэр, на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы. О возможных последствиях атаки он не сообщал.
С 3:45 мск московские аэропорты Домодедово и Жуковский не принимают и не отправляют рейсы. Аэропорт Внуково более суток обслуживает рейсы «по согласованию с соответствующими органами».
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше