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Расчёты ПВО сбили 50-й дрон ВСУ на подлёте к Москве

Силы противовоздушной обороны столицы сбили четыре украинских беспилотника, доведя общее число ликвидированных дронов до 50. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин утром 30 июня.

Источник: Life.ru

«Системой ПВО Минобороны сбиты ещё три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении. Позднее был перехвачен ещё один.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что ни одна система ПВО не отражала такие атаки, как московская. По словам журналиста, защита столицы сейчас строится как большой «каркас», где вместе работают армия, городские службы, промышленность и специалисты на местах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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