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Берега Сахалина в мазуте: загрязнение у трёх сёл взяли в работу

Загрязнение береговой полосы продуктами нефтепереработки зафиксировано на западном побережье Сахалина в Томаринском районе.

Загрязнение береговой полосы продуктами нефтепереработки зафиксировано на западном побережье Сахалина в Томаринском районе. Сигнал от местных жителей о выбросе вещества поступил в муниципалитет 28 июня.

Как сообщили в администрации района, следы загрязнения обнаружены у сёл Белинское, Парусное и Красногорск. Основной массив комкообразного вещества, внешне напоминающего корабельный мазут, сосредоточен в районе Белинского и Парусного. Сотрудники администрации отобрали пробы для лабораторного анализа в Росприроднадзор.

Часть загрязняющего материала уже собрана. В ближайшее время запланированы дополнительные работы по очистке побережья — по предварительным оценкам, на это потребуется около двух дней. Масляных пятен на поверхности воды не обнаружено, уточнили в мэрии.

По данным региональных СМИ, факт загрязнения подтвердило Сахалино-Курильское управление Росрыболовства: 29 июня специалисты проверили побережье Татарского пролива от реки Бутон до реки Грена. В отношении неизвестного нарушителя возбуждено административное дело по статье 8.42 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов). Ситуация находится на контроле министерства экологии Сахалинской области.

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