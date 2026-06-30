«Страна»: в Запорожье БПЛА атаковал здание военной администрации

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. БПЛА нанес удар по военной администрации подконтрольного Киеву города Запорожье. Об этом сообщило издание «Страна».
На момент удара в городе объявлялась воздушная тревога.
Ранее украинские СМИ неоднократно сообщали о взрывах в городе.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше