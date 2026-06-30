СНТ в Комсомольске-на-Амуре накажут за несоблюдение противопожарных норм

Природоохранная прокуратура в Комсомольске-на-Амуре через суд заставила садоводческое некоммерческое товарищество соблюдать нормы закона о защите лесов от пожара. СНТ не оборудовало вокруг своего участка минерализованную полосу, что могло привести к угрозе распространения огня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
После проверки Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры выяснилось, что территория СНТ не отделена от лесного фонда противопожарной минерализованной полосой.
Отсутствие такой защиты создает угрозу распространения огня и причинения вреда жизни или здоровью граждан, способно нанести вред окружающей среде, ухудшить экологическую обстановку.
Решением суда садоводческое товарищество обязали обустроить минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра или оборудовать иные противопожарные барьеры на протяжении 2,42 км.