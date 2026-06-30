СНТ в Комсомольске-на-Амуре накажут за несоблюдение противопожарных норм

Природоохранная прокуратура в Комсомольске-на-Амуре через суд заставила садоводческое некоммерческое товарищество соблюдать нормы закона о защите лесов от пожара. СНТ не оборудовало вокруг своего участка минерализованную полосу, что могло привести к угрозе распространения огня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».