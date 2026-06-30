Извращенец тайно снял 50 голых девушек в солярии и остался на свободе

По версии следствия, с июля по декабрь 2025 года злоумышленник систематически вёл скрытую съёмку полностью или частично раздетых женщин в кабинах солярия. Его поймали с поличным, когда он просунул телефон в кабину к очередной жертве. Кроме того, выяснилось, что Комбс взламывал двери раздевалок, чтобы проникнуть внутрь и продолжить свои действия.