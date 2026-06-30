Четверо жителей Владивостока разыграли угон внедорожника, а получили уголовное дело и конфискацию

По версии следствия, фигуранты инсценировали хищение автомобиля в июне 2021 года. Через три месяца один из участников группы подал заявление в страховую компанию о выплате по КАСКО. Однако страховщик отказал в компенсации из-за неполного пакета документов — преступный замысел не удалось довести до конца. Внедорожник изъяли, имущество обвиняемых арестовали.