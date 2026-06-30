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Четверо жителей Владивостока разыграли угон внедорожника, а получили уголовное дело и конфискацию

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела о страховом мошенничестве. Четверых жителей Владивостока обвиняют в инсценировке угона внедорожника Toyota Land Cruiser 200 с целью получения 6,4 млн рублей от страховщика. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

По версии следствия, фигуранты инсценировали хищение автомобиля в июне 2021 года. Через три месяца один из участников группы подал заявление в страховую компанию о выплате по КАСКО. Однако страховщик отказал в компенсации из-за неполного пакета документов — преступный замысел не удалось довести до конца. Внедорожник изъяли, имущество обвиняемых арестовали.

«Средство совершения преступления — автомобиль Toyota Land Cruiser 200 изъят, а на имущество обвиняемых с целью взыскания дополнительного наказания в виде штрафа наложен арест», — говорится в сообщении.

Дело передали в Первореченский районный суд Владивостока. Фигурантам грозит до 10 лет колонии и штраф до 1 млн рублей.

Ранее сотрудники МВД пресекли деятельность преступной группы, специализировавшейся на инсценировках ДТП. Злоумышленники покупали дорогие иномарки, оформляли их на подставных лиц и разыгрывали столкновения. После аварий они требовали страховые выплаты, нередко сопоставимые с ценой автомобиля.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.