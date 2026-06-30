Версия об оккультном характере убийства омского студента не рассматривается

Омск, 30 июня — РИА Новости
Версия об оккультном убийстве 20-летнего омского студента-историка не рассматривается следователями. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СКР РФ по Омской области.
Мать студента одного из омских вузов сообщила в полицию о пропаже сына 21 июня. Позже полицейские нашли тело молодого человека на пустыре с признаками насильственной смерти. Задержаны семь человек в возрасте 22−24 лет, две из которых — девушки. Среди версий произошедшего — заказное убийство. Однако в соцсетях и ряде СМИ появилась информация об оккультном характере убийства.
«На данный момент проводятся следственные действия. Версий произошедшего несколько. Но точно не оккультный мотив, эта версия не рассматривается», — сообщили в пресс-службе.
Подозреваемые приехали в Омск из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга для совершения преступления. Ранее они не были знакомы, но познакомились в интернете. Четверо из них арестованы на два месяца, двое ожидают суда. Расследование продолжается.