Версия об оккультном характере убийства омского студента не рассматривается

Мать студента одного из омских вузов сообщила в полицию о пропаже сына 21 июня. Позже полицейские нашли тело молодого человека на пустыре с признаками насильственной смерти. Задержаны семь человек в возрасте 22−24 лет, две из которых — девушки. Среди версий произошедшего — заказное убийство. Однако в соцсетях и ряде СМИ появилась информация об оккультном характере убийства.