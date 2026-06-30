ПВО сбила 50 БПЛА на подлете к Москве

Как написал градоначальник в своем канале на платформе «Макс», «сбит один БПЛА, летевший на Москву». Он также уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше