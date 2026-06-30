Молодая омичка перевела мошенникам 490 тысяч рублей с банковской карты матери

Юная жительница Кормиловского района получила в мессенджере странное сообщение от бывшего классного руководителя. В нем педагог предупредил 21-летнюю девушку о том, чтобы она срочно ответила на звонок по телефону — с ней будет разговаривать следователь. Молодая омичка допустила роковую ошибку: она не позвонила автору сообщения, чтобы проверить пришедшую от него информацию, и ответила на поступивший звонок с неизвестного номера.