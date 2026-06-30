В Братске жена отговорила мужа переводить деньги мошенникам

IrkutskMedia, 30 июня. В Братске 76-летний местный житель едва не лишился крупной суммы из-за уловок мошенников. Остановить супруга от необдуманного поступка помогла его жена.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России «Братское», с потерпевшим связались якобы сотрудники городской администрации и рассказали, что ему положена выплата в размере 13 тысяч рублей. Мужчину попросили продиктовать номер его СНИЛСа.
После этого на связь с братчанином вышел лжесотрудник полиции и рассказал, что тот стал «жертвой мошенников» и для сохранения собственных средств все его деньги необходимо перевести на «безопасный счёт». О ситуации мужчина рассказал своей жене, которая и сообщила мужу, что тот едва не попал на удочку аферистов. Как итог, удалось спасти около 150 тысяч рублей.
Ранее агентство рассказывало, что за прошедшие выходные жители Иркутской области отдали мошенникам более 14 млн. Самую большую потерю финансов ощутила жительница Усть-Ордынского района.