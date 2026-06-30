В Братске жена отговорила мужа переводить деньги мошенникам

После этого на связь с братчанином вышел лжесотрудник полиции и рассказал, что тот стал «жертвой мошенников» и для сохранения собственных средств все его деньги необходимо перевести на «безопасный счёт». О ситуации мужчина рассказал своей жене, которая и сообщила мужу, что тот едва не попал на удочку аферистов. Как итог, удалось спасти около 150 тысяч рублей.