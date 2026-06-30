В Якутии самолёт S7 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

На борту, предварительно, находилось 143 пассажира и шесть членов экипажа.
«По предварительным данным, сегодня воздушное судно авиакомпании “Сибирь” (S7 Airlines), выполнявшее рейс по маршруту Новосибирск — Мирный, при посадке выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал. Экипаж и пассажиры были эвакуированы. При этом самолёт получил повреждения.
После происшествия оператор аэродрома временно закрыл аэропорт Мирный для приёма и отправки воздушных судов. Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства в области безопасности полётов. Надзорное ведомство даст оценку действиям оператора аэродрома и обстоятельствам.
Ранее в Ленобласти легкомоторный самолёт потерпел крушение, в результате чего погиб пилот судна. Самолёт совершил аварийную посадку в Волосовском районе, неподалеку от аэродрома Сельцо.
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