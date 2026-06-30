В Якутии самолёт S7 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

Пассажирский самолёт авиакомпании S7 Airlines, следовавший рейсом из Новосибирска в Мирный, после приземления выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту назначения. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.