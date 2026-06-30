Бывшую судью арбитражного суда Иркутской области обвиняют во взяточничестве. Она скрывается за границей

«Моя бывшая подруга повесила на меня уголовное дело, лишила работы и выдворила из страны. Я оказалась одна в чужой стране вдали от семьи, потому что те 15 лет, которые мне светят, в моем возрасте — это смертный приговор. Меня могут лишить квартиры и прочего имущества, ради которого я работала всю жизнь», — приводится в сообщении цитата из телеграм-канала бывшей судьи.