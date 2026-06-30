Бывшую судью арбитражного суда Иркутской области обвиняют во взяточничестве. Она скрывается за границей

По данным источников телеграм-канала, следственные органы подозревают Рукавишникову в получении взятки в сумме 3 миллиона рублей за вынесение заказного решения. Кроме того, уголовное дело возбуждено еще на одну бывшую судью арбитражного суда Иркутской области Наталию Позднякову. Ее обвиняют в посредничестве во взяточничестве.
Сейчас местонахождение Рукавишниковой неизвестно. Предположительно, она скрывается за границей. Отъезд был продиктован возбужденным против нее уголовным делом, приговор по которому может грозить не только сроком за решеткой, но и конфискацией имущества. В своем телеграм-канале, на который ссылается «Иркутск политический», Рукавишникова прямо заявила, что уехала из страны из-за страха перед возможным суровым приговором.
«Моя бывшая подруга повесила на меня уголовное дело, лишила работы и выдворила из страны. Я оказалась одна в чужой стране вдали от семьи, потому что те 15 лет, которые мне светят, в моем возрасте — это смертный приговор. Меня могут лишить квартиры и прочего имущества, ради которого я работала всю жизнь», — приводится в сообщении цитата из телеграм-канала бывшей судьи.