Пассажирский самолёт выкатился за пределы полосы в Якутии

В аэропорту якутского города Мирный после посадки пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел с лайнером Boeing 737−800, выполнявшим рейс Новосибирск — Мирный. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал.
Транспортная прокуратура начала проверку по факту авиационного инцидента. Кроме этого, в ходе проверки надзорный орган оценит, соблюдение перевозчиком правил безопасности. Расследование причин и деталей происшествия продолжается. Ранее Boeing 737−800 рейса Сочи — Архангельск совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. Причиной инцидента могла стать техническая неисправность на борту.