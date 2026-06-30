Пассажирский самолёт выкатился за пределы полосы в Якутии

Транспортная прокуратура начала проверку по факту авиационного инцидента. Кроме этого, в ходе проверки надзорный орган оценит, соблюдение перевозчиком правил безопасности. Расследование причин и деталей происшествия продолжается. Ранее Boeing 737−800 рейса Сочи — Архангельск совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. Причиной инцидента могла стать техническая неисправность на борту.