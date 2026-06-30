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Пассажирский самолёт выкатился за пределы полосы в Якутии

Пострадавших в результате инцидента с самолетом рейса Новосибирск — Мирный нет.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту якутского города Мирный после посадки пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел с лайнером Boeing 737−800, выполнявшим рейс Новосибирск — Мирный. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту авиационного инцидента. Кроме этого, в ходе проверки надзорный орган оценит, соблюдение перевозчиком правил безопасности. Расследование причин и деталей происшествия продолжается. Ранее Boeing 737−800 рейса Сочи — Архангельск совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. Причиной инцидента могла стать техническая неисправность на борту.