Названа основная версия убийства студента в Омске

Омск, 30 июня — РИА Новости
Следователи считают, что основной причиной убийства омского студента стали личные неприязненные отношения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СКР РФ по Омской области.
Мать студента одного из омских вузов 21 июня обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Позже полицейские обнаружили тело молодого человека на пустыре с признаками насильственной смерти. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны семь человек в возрасте от 22 до 24 лет, среди которых две девушки.
В настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, включая заказное убийство. Однако основной версией является личная неприязнь, возникшая в процессе общения.
Подозреваемые прибыли в Омск из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга специально для совершения преступления. Они тщательно готовились к убийству, продумав алиби и свои действия. Все участники группы познакомились друг с другом через интернет.
Четверо из задержанных были арестованы на два месяца. Двое других ожидают суда. Расследование по делу продолжается.