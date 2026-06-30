Названа основная версия убийства студента в Омске

Мать студента одного из омских вузов 21 июня обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Позже полицейские обнаружили тело молодого человека на пустыре с признаками насильственной смерти. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны семь человек в возрасте от 22 до 24 лет, среди которых две девушки.