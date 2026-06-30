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Названа основная версия убийства студента в Омске

СК: основной версией убийства омского студента являются неприязненные отношения.

Источник: РИА "Новости"

Омск, 30 июня — РИА Новости

Следователи считают, что основной причиной убийства омского студента стали личные неприязненные отношения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СКР РФ по Омской области.

Мать студента одного из омских вузов 21 июня обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Позже полицейские обнаружили тело молодого человека на пустыре с признаками насильственной смерти. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны семь человек в возрасте от 22 до 24 лет, среди которых две девушки.

В настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, включая заказное убийство. Однако основной версией является личная неприязнь, возникшая в процессе общения.

Подозреваемые прибыли в Омск из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга специально для совершения преступления. Они тщательно готовились к убийству, продумав алиби и свои действия. Все участники группы познакомились друг с другом через интернет.

Четверо из задержанных были арестованы на два месяца. Двое других ожидают суда. Расследование по делу продолжается.

СК