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В Башкирии за сутки потушили пожар сухой травы

В Ишимбае ликвидировали возгорание сухой растительности.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали одно возгорание сухой растительности. Пожар произошел в Ишимбае и был оперативно ликвидирован. Об этом сообщили в экстренных службах республики.

По данным специалистов, с начала 2026 года в регионе зафиксировано 14 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 87 гектаров.

Кроме того, за этот период произошло 199 возгораний сухой растительности. Огонь распространился более чем на 328 гектаров.

В экстренных службах отметили, что оперативная обстановка находится под постоянным контролем.