В ведомстве уточнили, что воздушное судно совершило посадку после выполнения рейса из Новосибирска. На его борту находились 173 пассажира и 6 членов экипажа. Пострадавших нет. Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку по данному факту.
В Якутии самолет Boeing авиакомпании S7 выкатился за пределы взлетной полосы
Самолет Boeing 737−800, принадлежащий авиакомпании S7, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Мирный (Республика Саха (Якутия)). Об этом инциденте проинформировала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.