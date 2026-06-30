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В Якутии самолет Boeing авиакомпании S7 выкатился за пределы взлетной полосы

Самолет Boeing 737−800, принадлежащий авиакомпании S7, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Мирный (Республика Саха (Якутия)). Об этом инциденте проинформировала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Источник: AP 2024

В ведомстве уточнили, что воздушное судно совершило посадку после выполнения рейса из Новосибирска. На его борту находились 173 пассажира и 6 членов экипажа. Пострадавших нет. Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку по данному факту.