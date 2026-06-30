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Ветер ломал деревья и сносил крыши: Красноярск пережил ураган с ливнем, опубликованы фото разрушений

Шквалистый ветер и ливень обрушились на город 29 июня. За считанные минуты улицы затопило — в некоторых местах вода поднималась так высоко, что машины тонули в лужах. Порывы сносили остановки, опоры освещения и кровли с домов, валили деревья.

6фотографий

Шквалистый ветер и ливень обрушились на город 29 июня. За считанные минуты улицы затопило — в некоторых местах вода поднималась так высоко, что машины тонули в лужах. Порывы сносили остановки, опоры освещения и кровли с домов, валили деревья.

На Шинном мосту ветер даже перевернул «Газель», которая упала на соседний легковой автомобиль. Водители по всему городу сообщают о повреждениях транспорта и заблокированных дорогах.

Коммунальщики задействовали всю технику для откачки воды. Сначала расчищают самые проблемные участки, где движение парализовано. Горожан просят быть осторожными и объезжать подтопленные зоны.